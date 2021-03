Visite de l’ambassadrice de France en Libye à GOMYCODE dans le cadre du projet RAQAM-E

L’ambassadrice de France en Libye, Son Excellence Béatrice Le Fraper du Helen, a effectué, vendredi 19 février 2021, une visite de courtoisie au siège de la Ed-tech tunisienne GOMYCODE afin de soutenir les efforts menés par la Startup tunisienne dans le développement des compétences technologiques des jeunes.

Cette visite intervient à la suite de la clôture du projet RAQAM-E, un programme de formation mené par GOMYCODE auprès de jeunes libyens, en collaboration avec Expertise France et l’Ambassade de France en Libye.

Ce projet, qui vient de se clôturer, a pour vocation de soutenir la Libye dans sa transition digitale en offrant des formations en FullStack JavaScript aux jeunes libyens afin qu’ils puissent accéder au marché de l’emploi.

“On a eu le plaisir de travailler avec GOMYCODE qui a organisé un Bootcamp de 3 mois à destination de 23 écoles de coding déjà existantes en Libye. L’objectif était de renforcer leurs capacités et de leur permettre d’effectuer de meilleures formations au sein de leur communauté. Cela a été un partenariat très positif” a déclaré Elise Fenart, chargée du projet RAQAMI, pour Expertise France, en marge de cette visite.

De son côté, Yahya Bouhlel, CEO de GOMYCODE a exprimé sa fierté de pouvoir soutenir l’écosystème libyen à réussir sa transition digitale: “Nous sommes heureux de pouvoir aider ces jeunes Libyens à développer leurs compétences digitales. La Libye compte une population jeune, dynamique et ouverte aux nouvelles technologies. Grâce au soutien d’Expertise France, ce projet a été une réussite”.

À propos de GOMYCODE:

GOMYCODE est une ed-tech créée en Tunisie en 2016 dans le but d’améliorer l’apprentissage de la programmation et des nouvelles technologies du numérique en Tunisie et en Afrique. GOMYCODE a gagné le concours BlooMMasters de la BIAT en 2017 et a été sélectionné par le World Economic Forum comme l’une des 100 startups les plus innovantes dans le monde Arabe.

Les programmes de GOMYCODE s’adressent à toutes les classes d’âge à partir de 8 ans et proposent des formations dans le domaine du numérique. Ces programmes utilisent de nouvelles méthodes d’apprentissage combinant l’apprentissage sur une plateforme en ligne, l’apprentissage en présentiel dans les Hackerspaces de GOMYCODE(un espace disruptif et inspirant favorisant la collaboration et la création), le self-learning et le travail collaboratif et avec des communautés diverses.