Nouveau Film tunisien “Je suis ma propre République جمهورية نفسي” de Anis Lassoued

Le réalisateur talentueux Anis Lassoued revient avec un nouveau film tunisien documentaire intitulé “Je suis ma propre République, جمهورية نفسي”, scénario Chema Ben Chaabene & Anis Lassoued, qui vient d’être diffusé sur Aljazeera Documentaire.

D’une durée de 52 min Ce documentaire suit le périple de deux enfants-adolescents tunisiens âgés de 13 et 16 ans, issus d’un quartier populaire de Tunis et d’une famille dans la galère prise dans le bourbier des tentions politiques, de la crise économique et de la tourmente sociale.

Bande annonce du film “Je suis ma propre République, جمهورية نفسي” :

Ecole publique spoliée, corruption ambiante, familles aux ailes brisées… Les deux garçons n’ont aucun rêve, sinon celui de quitter le pays car chacun est « sa propre République »…

Anis Laoussed est un réalisateur tunisien né en 1972. Il réalise en 2003 son premier long documentaire, Les poupées de sucre et en 2005 une courte fiction, “L’enfant et la moisson magique”. Anis Lassoued réalise aussi dans la même année un documentaire intitulé The ballon (La mongolfière).

Il remporte en 2015, le prix du meilleur film court métrage accordé au festival de Sharjah, pour son film “Souliers de l’Aid”. Il a deux autres long-documentaires à son actif “L’Opposant” (2012) coécrit aussi avec Chema Ben Chaaben et “L’Arc ڤدحة” (2018) . De 2000 à 2005, il est directeur de casting et assistant à la réalisation de plusieurs films, aussi bien tunisiens qu’internationaux.

Le film “Je suis ma propre République, جمهورية نفسي”, est disponible en streaming gratuit sur la chaine Youtube Aljazeera Documentary.

S.B.