OPPO se positionne sur la charge ultra rapide et accélère son processus d’innovation

Mondialement reconnues par leur innovation et leur vitesse supérieure, les technologies de charge rapide VOOC et SuperVOOC d’OPPO sont aujourd’hui utilisées par plus de 175 millions d’utilisateurs. OPPO promet de continuer à fournir des solutions de charge rapide en déposant plus de 2950 brevets à l’échelle internationale.

Mais, qu’est-ce qui a poussé OPPO à stimuler le développement de la charge rapide ? « Moins de temps passé à charger signifie plus de temps pour profiter de la vie » a déclaré Jeff Zhang, « le père de la technologie VOOC » et scientifique en chef de ‘‘VOOC Flash Charge’’ chez OPPO.

Il existe une demande toujours croissante d’autonomie de la batterie avec l’augmentation rapide des vitesses de connexion et une utilisation accrue des applications pour les jeux, la diffusion en direct et la visualisation des vidéos HD. Les utilisateurs ont besoin plus que jamais d’une charge plus rapide et plus efficace.

OPPO a fait des percées constantes dans le domaine de la recharge rapide grâce à une innovation continue et à des applications commerciales permettant d’offrir une expérience plus rapide, plus sûre et plus pratique. La charge ‘flash’ de 50W offerte dans le dernier OPPO Reno5 est la dernière avancée technologique accessible à une plus large population.

La charge rapide de 50W propulse une vitesse inégalée

Les études OPPO montrent que la plupart des utilisateurs chargent leur téléphone au réveil le matin. La plupart ne chargent leur téléphone que pendant une demi-heure et environ 50% répondent qu’ils sont plus susceptibles de ne charger que pendant 15 minutes. Étant donné que de nombreux smartphones les plus récents sont équipés d’une batterie de 4000 mAh ou plus, cela pose de plus grandes exigences en matière de technologie de charge.

Avec une compréhension claire des besoins des utilisateurs, OPPO a déployé sa richesse d’expertise professionnelle dans la technologie de recharge avec le lancement de 50W ‘‘Flash Charge’’ sur Reno5. La dernière offre a mis en valeur le leadership d’OPPO dans le secteur, étend la technologie de charge rapide à sa gamme plus large de produits et offre une nouvelle expérience de charge supérieure qui répond aux besoins des utilisateurs.

80% de charge en 31 minutes

Par rapport à la charge rapide 30W de Reno4, la charge ‘‘flash’’ 50W augmente la puissance maximale de 66,6%, une autre percée d’OPPO dans cette technologie. Cela garantit une autonomie suffisante de la batterie avec un temps de charge court. La technologie 50W permet en effet de charger la batterie jusqu’à 80% autour de 31 minutes. Avec seulement 5 minutes de charge, la batterie 4310 mAh du Reno5 (chargée en 50W) permet d’effectuer 3 heures de lecture vidéo. Plus d’angoisse pour la batterie, il ne faut que 48 minutes pour charger Reno5 à 100%.

L’efficacité est le but ; la sécurité, la prémisse

En développant la technologie ‘‘Flash Charge’’ 50W, OPPO impose des exigences strictes en matière de sécurité de recharge tout en poursuivant des vitesses de charge plus rapides.

Certification ‘’TÜV Rheinland’’ pour la sécurité et la protection

La charge rapide de 50W met en œuvre 5 couches pour une protection complète de bout en bout. Tous les nœuds, y compris l’adaptateur, le câble USB, le téléphone portable et la batterie, sont protégés par des puces spécialisées. Avec la certification ‘’TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System’’, la charge rapide 50W de Reno5 est certifiée sûre par les autorités de l’industrie et garantit une expérience utilisateur sécurisée.

Des composants de haute qualité

Pour assurer la plus grande sécurité de ses produits, OPPO applique des exigences rigoureuses à tous les composants de son système de charge, y compris les cellules de la batterie, les câbles et le port de charge. Par exemple, Reno5 utilise la cellule 3C de haute qualité et intègre la technologie de batterie Middle Middle Tab (MMT).

Système de refroidissement multiple

En plus de répondre aux exigences élevées en matière de matériel et de normes de sécurité, la charge rapide 50W vise également à améliorer l’expérience utilisateur des performances thermiques. Reno5 comprend 8 capteurs de température qui surveillent en permanence la température à la surface de l’appareil et ajuste intelligemment le courant de charge en conséquence. De plus, Reno5 intègre le système de refroidissement multiple, qui permet d’éviter les problèmes de surchauffe et améliore simultanément l’efficacité de la charge.

En plus des protections du système, le Reno5 dispose d’une protection de charge nocturne supplémentaire, qui surveillera intelligemment les habitudes du sommeil et de charge de l’utilisateur pour ajuster automatiquement la vitesse de charge et le temps en conséquence. Cela garantit que la batterie ne se recharge pas alors qu’elle est déjà à pleine puissance, ce qui inquiète souvent les utilisateurs.

Compatible avec les protocoles de charge rapide de l’industrie

La charge rapide de 50W du Reno5 est non seulement efficace et sûre, mais également polyvalente en termes de compatibilité. Il partage le même protocole avec SuperVOOC Flash Charge d’OPPO, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent obtenir les meilleures performances en connectant l’adaptateur Reno5 à SuperVOOC à partir de sa boîte.

Super économie d’énergie et une grosse batterie = longue durée de vie de la batterie

Équipé d’une charge flash de 50W et d’une batterie de 4310 mAh, Reno5 comprend également des optimisations pour les conditions de la batterie pour améliorer et prolonger la durée de sa vie. Par exemple, le mode Super économie d’énergie de Reno5 permet 2,5 heures de temps de conversation WhatsApp ou 38,5 heures de veille avec seulement 5% de batterie. Ensemble, les technologies de charge rapide et d’économie d’énergie permettent de garantir la durée de vie de la batterie.

La charge rapide pour une gamme complète de produits

Avec le lancement officiel de la technologie 50W dans Reno5 et 65W SuperVOOC 2.0 dans des produits tels que Oppo Reno5 Pro, tous les produits de la série Reno seront équipés d’une charge rapide. OPPO inaugure ainsi une nouvelle génération de charge ultra-rapide pour des millions de foyers. SuperVOOC 2.0 de 65W est considéré aussi le jalon de la technologie de charge rapide de haute puissance. Il a été reconnu par les médias et les consommateurs du monde entier avec le lancement du Find X2 et d’autres produits.

À venir : au-delà du rapide

OPPO continue de rechercher des vitesses de charge plus rapides. À l’ère de l’Internet 5G, les smartphones sont censés exécuter des fonctions de consommation d’énergie plus élevée car ils interagissent constamment avec d’autres appareils. Simultanément, le rythme accéléré de la vie quotidienne et la nécessité de devoir recharger lors des déplacements imposent de plus en plus d’autonomie. Tout en explorant et en remettant en question les limites des technologies de charge et en garantissant la sécurité, OPPO a fait et continue de faire des percées dans le domaine de la charge haute puissance, miniaturisée et sans fil.

Haute puissance

En juillet 2020, OPPO a lancé son nouveau mini chargeur ‘flash’ 110W ainsi que sa technologie de charge flash 125W, repoussant une fois de plus les limites de la charge rapide haute puissance.

Miniaturisation

Alors que les chargeurs deviennent plus puissants et inévitablement plus gros, OPPO s’efforce de réduire la taille de ses adaptateurs. Le chargeur mini SuperVOOC 50W de cette année ne mesure que 33,66 cm³ et pèse 60 g. Le chargeur mini flash de 110W ne mesure que 35,76 cm³ offrant une facilité d’utilisation aux utilisateurs qui ont besoin de recharger leurs téléphones à tout moment et lors des déplacements.

Technologies sans fil

Au-delà de la vitesse, OPPO s’efforce de perfectionner la technologie de charge pour adapter tous les scénarios utilisateurs et permettre une nouvelle expérience de charge grâce à la technologie sans fil. En conséquence, la charge sans fil 65W AirVOOC est venue avec l’incroyable capacité de vraiment rivaliser avec les vitesses des systèmes de charge rapide filaires dans l’industrie.

Orientée vers l’avenir, OPPO continuera d’explorer la pointe de la technologie de charge, d’élever les normes de l’industrie et, surtout, de partager les fruits de ses innovations avec les utilisateurs du monde entier. Ces derniers réclament une technologie de charge encore plus rapide, plus efficace et plus pratique en mettant l’accent sur la sécurité. OPPO sera certainement là pour fournir les meilleures solutions de charge de sa catégorie à des millions de personnes.

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.