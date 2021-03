Les passants ont récemment constaté l’apparition d’une nouvelle campagne d’affichage urbain unique en son genre. Des slogans sur un fond rouge énumérant les qualités et les performances d’un opérateur de services de téléphonie et internet, ont été affichés dans les rues de Tunis, sans citer le nom de l’opérateur.

La campagne lancée sous le hashtag #Ma3roufa (Traduction: elle est connue) met en avant des éléments de différenciation (l’opérateur le plus performant en 4G, meilleur réseau, internet la plus rapide, le plus grand réseau)…

Ces affiches et cette campagne publicitaire s’avèrent être celles de Ooredoo Tunisie. Miser sur les messages plus que tout autre visibilité c’est le pari de l’opérateur de télécommunications privé Ooredoo Tunisie qui oeuvre pour enraciner sa charte et son identité dans l’esprit des tunisiens; l’écriture blanche des slogans sur un fond rouge vif étant un indicateur plus qu’évocateur.

