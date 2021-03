Espérance de Tunisie vs Zamalek FC : où regarder le match du samedi 06 mars 2021?

L’Espérance Sportive de Tunis affronte l’Egyptien Zamalek FC samedi 06 mars 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la phase des poules de la Ligue des Champions de la CAF. Le match Espérance de Tunisie vs Zamalek se déroule à partir 17h sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi de Rades.

Un an jour pour jour, l’EST affronte de nouveau le Zamalek au stade de Radès. L’Espérance Sportive de Tunis informe ces supporters que mis à part les joueurs Ben Khalifa et Derbali, non retenus pour le match de ce soir, le reste du groupe est prêt.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunisie vs Zamalek FC en direct live sur la chaîne nationale tunisienne Al Watania 1 sur son réseau terrestre et sur beinsports ar 4.

Le streaming du match EST vs Zamalek FC est disponible via le site beinconnect.