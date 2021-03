Google célèbre la journée internationale des droits de la femme (Vidéo)

Google célèbre la journée internationale des droits de la femme 2021 (IWD 2021), fêtée le 8 mars de chaque année, à travers un Google Doodle format vidéo à la une sur sa page d’accueil de ce lundi. C’est l’un des rares doodles de Google visible en même temps dans presque tous les pays du monde.

Dans cette vidéo on peut remarquer le défilement de plusieurs réalisations féminines à l’échelle mondiale. De grands plans sur des mains, mettent en valeur les femmes dans plusieurs domaines où elles se sont distinguées au fil du temps…

Suffragistes, universitaires, médaillés d’or, entrepreneurs et plus encore – le Doodle d’aujourd’hui rend hommage aux femmes du monde entier qui ont surmonté les obstacles de leur temps pour créer un héritage durable, lit-on sur la page dédiée au doodle du jour.

Vidéo du Doodle de Google du 08 mars 2021 :

Dans ce Google Doodle du 08 mars 2021, l’illustratrice Helene Leroux déclare qu’elle espère inspirer les femmes et les inciter à poursuivre ce qu’elles veulent dans la vie, à continuer à se battre pour leurs droits et à transmettre le message aux générations futures.

Il y a de plus en plus de domaines et d’opportunités pour tout le monde; les femmes devraient se sentir habilitées à poursuivre ce qui les passionne, confie-t-elle .

S.B.