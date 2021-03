UNFPA Tunisia et Lab 619 s’associent au profit des femmes migrantes en Tunisie

Le Fonds des Nations Unies pour la Population en Tunisie (UNFPA Tunisia) et le collectif BD Lab 619 s’associent pour lancer une campagne digitale innovante pour conter en bandes dessinées le quotidien des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile en Tunisie.

Intitulée « Un jour, un récit », la campagne, qui s’insère dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme,qui coincide avec le 8 mars de chaque année, relate le vécu de 8 femmes, libère leur parole et narre leur lot d’un quotidien souvent lourd et compliqué.

Le collectif Lab619 en étroite collaboration avec l’UNFPA Tunisia, ont opté pour une approche inclusive offrant aux 8 protagonistes de la campagne, l’opportunité de conter elles-mêmes leur quotidien. Des ateliers de rédaction de scénario ont été organisés avec ces femmes migrants en Tunisie qui ont elles-mêmes rédigé leurs histoires.

L’objectif de l’UNFPA et des bédéistes de LAB619 est de mettre sous les feux de la rampe le vécu des migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées dans la sphère intime et publique en Tunisie et dénoncer les discriminations dont elles sont victimes.

La première BD issue de cette collaboration relate l’histoire d’une réfugiée d’origine syrienne en Tunisie qui a été contrainte de quitter son pays pour fuir la cruauté de la guerre. Elle a pensé trouver en Tunisie une terre d’asile, une havre de paix…

Découvrez ci-dessous l’histoire de Rania qui a tenté de gagner dignement sa vie et qui a été arnaquée par un producteur tunisien…:

Cette campagne est élaborée dans le cadre du projet appuyé par la coopération internationale italienne visant à améliorer l’accès des personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile aux services de santé sexuelle et reproductive et de prise en charge des violences basées sur le genre de qualité.

