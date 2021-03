Match PSG vs Barça : Les chaines qui diffusent les 1/8e de finale retour du 10 mars

Paris-Saint Germain affronte FC Barcelone mercredi 10 mars 2021 dans le cadre des 1/8èmes de finale retour de Ligue des Champions. Le Match PSG vs Barça sera joué à partir de 21h00 à Paris sur la pelouse du Parc des Princes.

Un choc de titans oppose de nouveau deux des plus grandes équipes au monde Paris Saint Germain et Fc Barcelona en ce mercredi 10 mars. Après le match palpitant à l’aller des 1/8e de finale qui s’est joué sur la pelouse du Camp Nou et qui s’est soldé par une large victoire du PSG face à la Barça (4-1).

Ce match retour au Parc promet d’être des plus passionnant! Le Barça devra marquer au moins quatre buts ce mercredi pour espèrer passer au quart de finale de la champion’s league…

Vous pouvez regarder le match PSG vs Barça en direct live sur les chaines beinsports ar Premium 1,RMC Sport 1,Movistar Liga de Campeones,Sky Sport Uno,RTS 2,RSI La 2 et SRF 2. Le streaming du match PSG vs Barça est accessible sur le site de RMC Sport.