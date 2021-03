Tunisie – Coronavirus: La vaccination débute le 13 mars et 4 cas du variant anglais détectés

La Tunisie a détecté 4 cas du variant anglais du coronavirus et 18 cas suspects d’infection par cette nouvelle souche, a fait savoir le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Hechmi Louzir.

Hechmi Louzir a souligné que des opérations de dépistage sont, actuellement, menées pour la détection d’éventuelles infections dans les régions où la souche britannique a été détectée, à savoir Tunis, Bizerte et Sbeitla (gouvernorat de Kasserine).

Selon le directeur de l’Institut Pasteur, une région entière dans la délégation de Sbeitla a été fermée après l’enregistrement de nombreux cas de coronavirus, ajoutant qu’on ne sait pas encore s’il s’agit du virus originel ou d’un nouveau variant.

Par ailleurs, Louzir a estimé que la baisse du nombre de décès et de cas de contamination par le Covid-19 est un « signe positif » qui pourrait conduire à réduire les mesures préventives prises pour limiter les risques de propagation de ce virus, affirmant, toutefois, que l’apparition de nouvelles souches comme le variant anglais en Tunisie, nécessite plus de vigilance et un strict respect des gestes barrières pour lutter contre le virus ».

Il a expliqué que le variant anglais est beaucoup plus contagieux ce qui nécessite, selon lui, une plus grande prudence.

Il est prévu que le comité national de Lutte contre le coronavirus annonce, aujourd’hui, de nouvelles décisions en se référant aux propositions du Comité Scientifique qui sont mises à jour en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie.

Par ailleurs, La vaccination anti-covid-19 en Tunisie sera lancée ce samedi 13 mars 2021 indique le ministre de la santé Faouzi Mehdi. La Tunisie a reçu un premier lot de vaccins russes Spoutnik dans l’après midi du mardi 9 mars 2021.

Ce lot permettra la vaccination de 15 mille personnes parmi le personnel travaillant au niveau de la première ligne dans le système de lutte contre le coronavirus, ainsi que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladie chronique. Un rappel est prévu 3 semaines après, a-t-il précisé.

3 millions de tunisiens seront vaccinés en juin 2021 notamment avec la réception d’importante quantité de vaccins anti-covid 19, indique le ministre Faouzi Mehdi.

Tekiano avec TAP