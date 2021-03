Tunisie – météo : Possibilité de pluies éparses et baisse des températures

Le temps sera nuageux mercredi 10 mars 2021 avec possibilité de pluies éparses dans les régions de l’ouest de la Tunisie. Nuages parfois denses. Vents forts, entraînant des mouvements de sable, ce qui requiert la vigilance, surtout, près des côtes.

Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur. La mer est agitée à très agitée dans le nord.

Baisse relative des températures. Les maximales oscilleront entre 14°c et 18°C dans le nord, le centre et le sud-est et atteindront 10°c dans les hauteurs. Elles oscilleront entre 18°c et 23°c dans le reste des régions.