Comédie Musicale Alice, samedi 13 mars à la Cité de la Culture Tunis

Une nouvelle comédie musicale tunisienne intitulée “Alice” conçue, composée et écrite par Oussama Mhidi d’après l’œuvre de Lewis Caroll , avec une mise en scène de Houssem Sahli et Oussama Mhidi et un dialogue de HoussemSahli sera présentée samedi 13 mars 2021 à 18h00 au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la culture Chedli Klibi.

La comédie musicale “Alice” est un spectacle de magnificence et de fantaisie haut en couleurs et chargé d’émotions proposé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis en coproduction avec Bedaa Production. Destiné aux enfants et aux adultes, il puise ses références dans le conte universel “Alice au pays des merveilles” avec une adaptation au contexte tunisien.

Présenté en dialecte tunisien ce spectacle regroupe sur scène plus de 72 artistes entre chanteurs, musiciens, comédiens, danseurs et circassiens, dans un voyage fabuleux dans l’univers onirique d’Alice et de personnages qui sortent tous de l’ordinaire, le lapin, le chapelier fou, la reine blanche, la reine de cœur, le chat, le vizir, les jumeaux, etc.

Sur une trame burlesque et pleine d’humour, ce spectacle offre à voir un décor magique, des costumes fantastiques, des tableaux de cirque vertigineux avec notamment des performances aériennes, un univers de 3D animé et une musique variée, explorant différents styles, du symphonique à l’ethnique, du moderne à l’oriental, du jazz au populaire, avec un arrangement et une orchestration philharmonique interprétée par l’Orchestre Symphonique tunisien du Théâtre de l’Opéra de Tunis sous la baguette de Mohamed Bouslama.

Un spectacle pour toute la famille, d’une qualité exceptionnelle, qui regroupe plusieurs artistes tunisiens, dont Mariem Ferchichi (chorégraphie et danse), Mohamed Djobbi (Chorégraphie cirque), Sabri Atrous (scénographie), LouayKhouli et MarwenOualha (Conception et animation 3 D), Leila Djobbi (Costumes), Aida Niati et Abderahim kouraichi (Paroliers) et tous les musiciens de l’Orchestre Symphonique Tunisien. Toute la partie technique du spectacle est assurée par l’équipe technique du Théâtre de l’Opéra.

Les Prix des billets du spectacle Alice à la cité de la Culture sont : Orchestre: 40 dt, Balcon A : 25 dt et Balcon B : 15 dt . Les Tickets sont en vente aux guichets de la cité de la culture et sur EazyTick.com