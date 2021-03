Où regarder le match Manchester United vs AC Milan d’Europa League ce 11 mars?

Manchester United affronte AC Milan jeudi 11 mars 2021 dans le cadre des 8èmes de finale aller de l’Europa League. Le match Manchester United vs AC Milan est joué à 18h55 sur la pelouse du stade Old Trafford.

AC Milan s’apprête à jouer contre Manchester United avec un groupe diminué, sans Zlatan Ibrahimovic, sorti sur blessure au tour précédent, Théo Hernandez, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic et Ismael Bennacer.

Le match Manchester United vs AC Milan sera diffusé en direct live sur les chaînes beinsports ar Premium 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 1, Sky Sport Uno et Nitro. Le streaming du match Manchester United vs AC Milan est disponible sur le site de RMC Sport.