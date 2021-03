Tunisie – Coronavirus: Les professionnels de la santé informés dès le 11 mars via SMS de la date et du lieu de vaccination

Les professionnels de la santé inscrits sur la plateforme de vaccination anti covid-19 Evax, seront informés à partir de jeudi 11 mars 2021 via SMS de la date et du lieu de vaccination” a indiqué la conseillère du ministre de la santé et membre du comité de vaccination, Ines Ayadi.

Ayadi a déclaré mercredi à la TAP que les opérations de vaccination qui démarreront samedi 13 mars engloberont 10 mille professionnels de la santé dans les deux secteurs public et privé inscrits sur la plateforme de vaccination Evax, précisant que l’inscription sur cette plateforme est accessible à tous, aussi bien pour les professionnels de la santé que pour les citoyens.

“Les centres de vaccination anti covid-19 en Tunisie seront ouverts toute la semaine de 8h jusqu’à 17h”a-t-elle précisé, ajoutant que la campagne de vaccination qui démarrera samedi prochain inclura 25 centres à raison d’un centre par gouvernorat et un centre de vaccination à Djerba.

“La Tunisie recevra au cours de la semaine prochaine 93 600 doses de vaccin Pfizer et 136 800 doses de vaccin Astrazenica, le 25 mars prochain dans le cadre de l’initiative Covax”, a-t-elle affirmé.

Tekiano avec TAP