Etoile du Sahel vs Espérance de Tunis: où regarder le classico du 13 mars?

L’Etoile du Sahel affronte l’Espérance de Tunis samedi 13 mars 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la Ligue 1 tunisienne. Le match ESS vs EST se déroule à partir de 14h00 à Sousse.

Après avoir conforté son leadership du championnat (40 points), l’Espérance de Tunis ira à Sousse avec l’intention de poursuivre sa série de sept victoires d’affilée et de creuser l’écart qui la sépare de son dauphin (30 points) battu au match aller (2-0).

Le staff technique sang et or comptera de ce fait sur l’une des meilleures formations de la Ligue 1, même si elle a accusé quelques relâchements au dernier match face à l’US Ben Guerdane.

Mais l’Etoile du Sahel, invaincue depuis 9 journées (7 victoires et 2 nuls), n’a pas l’intention de gaspiller des points précieux et de perdre une deuxième fois sur son terrain après l’unique défaite concédée à domicile face au CS Sfaxien (6e journée).

Vous pouvez regarder le match Etoile du Sahel vs Espérance de Tunis, ESS vs EST en direct live sur la chaine nationale tunisienne Watania 1. Le streaming Etoile du Sahel vs Espérance de Tunis est disponible sur les réseaux sociaux de la watania.