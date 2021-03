Town Hall autour de la réforme de la loi 52 proposé par l’Initiative Munathara

L’Initiative Munathara commence la saison de 2021 en ouvrant le débat sur la réforme de la loi 52. Ce nouvel épisode sera diffusé dimanche 14 mars 2021 sous la forme d’un Town Hall. Le choix du sujet la “réforme de la loi 52” s’impose du fait de la multitude des aspects qui le caractérisent et de la controverse qu’il soulève au niveau de l’opinion publique.

Après la Révolution, la réforme de la loi 52 de 1992 a souvent été au cœur des débats médiatiques et a eu une grande résonance dans les campagnes électorales et les campagnes de plaidoyer menées par des activistes et des organisations de la société civile tunisienne, qui ont en partie fait pression et réussi à aboutir à une initiative législative en coordination avec le Premier ministère, notamment après l’augmentation des peines d’emprisonnement à l’encontre des consommateurs de cannabis, allant parfois jusqu’à 30 ans.

La forme du Town Hall proposée par l’Initiative Munathara, permet de rassembler un plus grand nombre d’intervenants dans la réforme de la loi 52, à l’instar des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire en plus des expert.es et de la catégorie la plus concernée par cette la loi, c’est-à-dire les jeunes tunisiens entre 16 et 35 ans.

Bien que, cette fois-ci, la proposition soit différente des débats #Zaâma, lancés en septembre 2020, l’Initiative a maintenu le concours destiné aux jeunes. L’équipe de réseautage a supervisé la coordination des ateliers de formation avec 23 formateurs et formatrices certifié.es par l’Initiative Munathara. Les 40 ateliers organisés ont accueilli plus de 300 stagiaires venu.es des 24 gouvernorats du pays.

Les candidat.es ont, comme d’habitude, posté des vidéos de 99 secondes, dans lesquelles ils ont présenté leurs opinions étayées par un ensemble d’arguments.

L’Initiative Munathara lance donc le programme #ZaâmaTownHall sous un titre ouvert : #NousChangeaonsLaLoi52Pourqui sera présenté par Elias Al-Gharbi et Khouloud Mabrouk.

L’épisode #ZaâmaTownHall sera diffusé dimanche 14 mars 2021, de 21h à 23h sur les chaînes télévisées et les radios nationales et régionales.

Tekiano avec Initiative Munathara