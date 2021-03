Le temps sera stable, vendredi 12 mars 2021 et peu nuageux sur le Nord et le Centre et partiellement sur le Sud de la Tunisie.

Les vents seront généralement modérés et leur vitesse ne dépasse pas 30 km / h. La mer sera agitée à légèrement agitée.

Les températures seront en légère hausse et les maximales évolueront entre 18 et 24 degrés.