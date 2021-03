L’association des Solistes organise la 4ème édition du Festival “Les Solistes” du 13 au 17 Mars 2021 à Sousse et Mégrine sous la direction du Maestro Achref Bettibi. Cet événement est organisé en partenariat avec le Centre Culturel de Mégrine, l’Ambassade d’Autriche en Tunisie et le Goethe Institut Tunis et le Ministère de la culture.

Un concours National de Musique est prévu les 16 et 17 Mars 2021 avec des compétitions individuelles (Piano, Violon, Guitare, Violoncelle, Flûte et Chant lyrique) devant un jury d’une compétence professionnelle et pédagogique reconnue à l’échelle internationale.

Des Stages sont assurés par les meilleurs professeurs connus à l’échelle internationale du 13 au 15 Mars 2021 en plus dune résidence artistique du 13 au 16 Mars. Les musiciens proposeront des concerts les 15 et le 16 Mars 2021.

Le Concert d’Ouverture aura lieu le 15 mars 2021, au Centre Culturel de Megrine à 18h30, un concert de musique classique par l’orchestre “Les Jeunes Solistes”, dirigé par le Maestro Ashraf Bettibi.

La résidence artistique des étudiants de l’Institut Supérieur de musique de Sousse sera clôturée par un Concert, le 16 mars 2021, au Centre Culturel de Megrine à 18h30, et c’est aussi un concert de musique classique présenté par l’Orchestre des Etudiants de l’Institut Supérieur de Musique de Sousse dirigé par le professeur Mohamed Amine Gasmi.

Le Concert de Clôture est prévu pour le 30 Mai 2021. Cette cérémonie de clôture comportera :

– Une 1ère partie : La finale du niveau d’excellence spécialité Piano. Les finalistes de ce niveau vont jouer chacun un concerto de Mozart accompagné de l’OSS devant le public et le jury, qui décidera, par la suite, pour qui remportera le Prix Mozart de ce niveau.

– Une 2ème partie : Un concert donné par « l’Orchestre Symphonique les Solistes » sous la baguette du Maestro Achref Bettibi, les Solistes de ce concert seront les lauréats du concours et les membres de jury.

– Une 3ème partie : Remise des médailles et trophées pour les gagnants du concours dans toutes les spécialités et remise du Prix Mozart (piano), Prix Music Plus (Guitare) et du Prix Goethe Institut.

