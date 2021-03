 Festival international du théâtre au Sahara, 1e édition du 20 au 24 mars 2021 (Programme)

La première édition du Festival international du théâtre au Sahara se déroule du 20 au 24 mars 2021, au coeur du Sahara, dans le village de Sabria du gouvernorat de Kebili dans le sud tunisien. Ce festival est organisée avec le soutien du programme “Tfanen, Tunisie Créative” et plusieurs autres partenaires des secteurs public et privé.

Au programme plus de 22 spectacles qui varient entre théâtre, conte, chorégraphie et arts de la marionnette. Les troupes participantes sont issues des Centres des arts dramatiques et scéniques de plusieurs gouvernorats: Gabès, Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur.

La pièce “L’épopée verte” sera présenté à l’ouverture. La dernière présentation de la pièce remonte à 2019, sur le lieu où se déroulera le festival, annonce Hafedh Khalifa, le président du festival et réalisateur de la création.Un spectacle italien intitulé “Le Grand Voyage” est prévu pour la seconde journée.

Conicidant avec les vacances scolaires de printemps, le festival propose aussi des acitivités dédidés aux enfants dans l’art de la marionette.

Programme du Festival international du théâtre au Sahara du 20 au 24 mars 2021 à Kébili:

La création du festival international du théâtre au Sahara a pour objectif de présenter des pièces du théâtre dans un cadre naturel et où les dunes serviront de sièges pour les spectateurs. Plus d’informations sur la page du festival Festival International du Théâtre au Sahara

