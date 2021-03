Hors-Lits Tunisie: 10e édition du 19 au 28 mars 2021 à Gafsa, Kasserine, Kef, Kairouan & Ben Arous

L’association Al Badil – l’Alternative Culturelle, sous la direction du chorégraphe Selim Ben Safia, présentera la 10ème édition du Hors-Lits Tunisie du 19 au 28 mars 2021.

Cet événement culturel alternatif bouscule les habitudes des tunisiens depuis maintenant 6 ans. Le principe est simple : Hors-Lits choisit un quartier et s’invite et invite le public chez des particuliers.

Plus qu’un simple événement culturel, il s’agit là d’un parcours au cœur de la cité où le

spectateur déambule d’une maison à une autre en découvrant, à chaque fois, une performance artistique différente.

Le projet Hors-Lits a été initié en Tunisie en 2014. Il s’agit de parcours artistiques au cours desquels, les spectateurs se déplacent d’un lieu à un autre, suivant un guide, afin de découvrir à chaque fois, une performance différente de la précédente: dans un salon, dans une cuisine, sur un toit…hors du lit. Aujourd’hui, le réseau Hors Lits est présent dans 30 villes, 10 Pays et 3 continents.

Depuis trois ans l’équipe Al Badil s’engage à proposer 5 Hors-Lits par an dans 5 gouvernorats différents ! L’année 2021 sera celles de Gafsa, Kasserine, Kef, Kairouan et Ben Arous. Ces Hors-Lits seront co-organisés avec les jeunes formés au préalable, aux fondements du management culturel, par l’association Al Badil.

Chaque Hors-Lits présentera également un artiste issu de sa région.’Pendant les cinq prochaines années, nous formerons des jeunes aux fondements du management culturel et nous leur donneront un projet clef en main : le Hors-Lits dans leur région’, précise l’équipe de Hors-lits. A ce jour, plus de 50 jeunes ont été formés et accompagnés dans la préparation des Hors Lits en Tunisie.

Cette année les Hors-Lits auront lieu dans 05 villes tunisiennes à savoir Gafsa, Kasserine, Kef, Kairouan & Ben Arous du 19 au 28 mars 2021:

– Vendredi 19 mars à Gafsa à 16h

– Samedi 20 mars à Kasserine à 15h

– Dimanche 21 mars au Kef à 15h

– Vendredi 26 mars à Kairouan à 15h

– Samedi 27 et Dimanche 28 mars à Radès (gouvernorat de Ben Arous) à 16h

Au programme de cette édition des artistes locaux : Jalel Ahmadi (Gafsa) ; Walid Ksouri (Kasserine) ; Hamza Hajri & Elyes Jebali (Kef) ; Sondos Baccar (Kairouan) ; Selim et Nour Arjoun (Ben Arous). Les artistes Essia Jaibi, Marwen Errouine & Feteh Khiari se produiront quant à eux pendant dans les 5 villes des hors-lits.

Pour réserver sa place, il est impératif d’envoyer un mail horslits.tunis@gmail.com

Pour plus d’informations sur l’événement Hors Lits Tunisie : l’autre façon d’accéder à la culture, consultez le site de de l’association al-badil.net .

Tekiano avec Al Badil