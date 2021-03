LG Electronics et Luxoft lancent Alluto : Une co-entreprise pour des expériences numériques dans l’automobile

Le Coréen LG Electronics et le Suisse Luxoft, filiale du groupe américain DXC Technology, viennent d’annoncer la création d’une co-entreprise automobile, ALLUTO, pour faire progresser le déploiement de systèmes de tableaux de bord numériques prêts pour la production, d’info-divertissement embarqué, de divertissement aux places arrière (RSE) et de systèmes de navigation basés sur la plateforme ouverte de collaboration webOS Auto.

Il est clair que cette co-entreprise a pour but de réunir un fournisseur de génie logiciel automobile et l’un des principaux pionniers mondiaux en matière de technologie et de divertissement à domicile et fournira des solutions pour les cockpits numériques, les systèmes d’info divertissement embarqués, les systèmes de divertissement pour les sièges passagers et les systèmes de télé-assistance basés sur la plate-forme webOS.

« La coentreprise s’appuie sur la relation fructueuse et établie de longue date entre les deux sociétés, créant un effet de synergie important dans les expériences client de la prochaine génération. Les capacités et l’exécution combinées de Luxoft avec son réseau de livraison mondial vont accélérer le déploiement de webOS Auto dans les systèmes prêts à la production », souligne le I.P. Park, président et directeur de la technologie chez LG

Electronics.Luxoft dirigera le déploiement de la plateforme webOS Auto dans les systèmes prêts à la production dans le secteur automobile, en apportant son réseau mondial ainsi que son organisation en ingénierie de livraison à grande échelle.

webOS Auto est une plateforme ouverte de collaboration destinée à une mobilité partagée et intelligente. webOS Auto intègre tous les composants essentiels – tels que le traitement multimédia, le contrôle multi-écrans, la connectivité et la sécurité – pour offrir un confort et une commodité accrus aux passagers et aux conducteurs.