Zamalek FC vs Espérance de Tunis: où regarder le match du 16 mars de la ligue des champions africaine

L’équipe Zamalek FC d’Egypte affronte l’Espérance sportive de Tunis mardi 16 mars 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football. Le match Zamalek FC vs Espérance de Tunis se déroule à partir de 20h00 au Stade Internationale du Caire.

Lors du match qui s’est déroulé à Radès, l’Espérance avait battu Zamalek 3 buts à 1 le 6 mars dernier. L’équipe d’El Zamalek devra faire ses preuves pour revenir à la tête du groupe D de la Ligue des champions d’Afrique de football. Rappelons que c’est les deux premiers de chaque groupe qui se qualifient pour les quarts de finale de la champion’s league africaine.

Liste des joueurs de l’EST convoqués :

Moez Ben Chrifia, Farouk Ben Mustapha, Sedki Debchi, Wassim Karoui, Hamdi Naguez, Med Amine Meskini, Ilyes Chetti, Amine Ben Hmida, Houcine Rabii, Abdelkader Badrane, Med Ali Yaakoubi, Khalil Chammem, Fousseney Coulibaly, Cederik GBO, Med Ali Ben Romdhane, Abdelraouf Benghit, Anice Badri, Hamdou El Houni, Alaa Marzouki, Abdelrahmen Meziane, Khalid Abdul Bassit, Taha Yassine Khenissi, William Tougui, Nassim Ben Khelifa.

Vous pouvez regarder le match Zamalek FC vs Espérance de Tunis en direct live sur les chaînes beinsports ar 4 et beinsports fr Max 5. Le streaming du match Zamalek FC vs Espérance de Tunis est disponible via le site beinconnect.