Célébration de la Journée International du Bonheur ce vendredi 19 mars à la CST

La Journée Internationale du Bonheur, instaurée le 20 mars de chaque année par l’Organisation des Nations Unies depuis 2013, sera célébrée à la cité des sciences de Tunis, vendredi 19 mars à l’auditorium Ibn Khaldoun à partir de 9h30.

Et c’est du point de vue de la science, que le thème du bonheur, cet état émotionnel agréable qui résulte de la satisfaction des aspirations et des désirs de la personne concernée, sera abordé lors de cette journée à la CST.

Le bonheur se traduit sur notre comportement, notre attitude et notre visage. Des études récentes ont montré que trois hormones influencent le Bonheur : la dopamine, la sérotonine et l’ocytocine. Les généticiens, eux, ont déterminé le siège du bonheur, selon eux, c’est un petit programme existant sur le chromosome n°17 et plus précisément, le gène 5-HTT, lit-on sur le lien de cette rencontre.

Comment notre humeur dépend elle de ce gène ? Quel rôle joue l’hérédité dans notre joie de vivre ? Ya-il d’autres facteurs, notamment, environnemental, nutritionnel, psychologique, qui peuvent modérer notre sensation de malheur? C’est à ces différents questionnements et plusieurs autres qu’on va essayer de donner des réponses .

L’Organisation des Nations Unis reconnait à travers cette journée, que le bonheur et le bien-être devraient être pris en compte dans les objectifs politiques. Elle reconnaît également la nécessité d’adopter la croissance économique dans une optique plus large, plus équitable et plus équilibrée, qui favorise le développement durable, l’élimination de la pauvreté, ainsi que le bonheur et le bien-être de tous les peuples.

L’entrée à la rencontre spécial célébration de la Journée Internationale du Bonheur est libre et gratuite.

I.D.