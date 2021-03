Lancement officiel du projet “Startups et PME innovantes” le 23 mars 2021 en ligne

Le lancement officiel du projet “Startups et PME innovantes”, financé par la Banque Mondiale et appuyé notamment par la Coopération Allemande se fera le 23 mars 2021 en ligne, ont annoncé la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et SMART CAPITAL, chargée de la mise en œuvre du programme gouvernemental ” STARTUP TUNISIA”.

La cérémonie du lancement officiel du projet ” Startups et PME innovantes ” aura lieu le mardi 23 mars 2021 en présence du ministre des Technologies de la Communication et du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement ” selon un communiqué publié mardi à Tunis par les organisateurs.

Le projet ” Startups et PME innovantes “, financera des investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans des startups tunisiennes et PME innovantes, ainsi qu’une aide au développement de concept, à l’amélioration de la réceptivité à l’investissement et à l’adoption de la technologie.

Il aidera également les acteurs de l’écosystème entrepreneurial (notamment les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises) à améliorer et étendre la portée de leurs programmes, en y incluant en particulier les startups et PME dirigées par des femmes ou situées dans les régions de l’intérieur de la Tunisie.

Cette dernière composante d’appui à l’écosystème dénommée ” FlyWheel ” est cofinancée par la Banque Mondiale et la GIZ Tunisie, mis en œuvre au nom du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

Cet évènement de lancement renforcera la dynamique holistique de soutien aux Startups et PME innovantes et de coopération parfaite entre les différentes parties prenantes pour atteindre cet objectif.

Le projet de la Banque mondiale doté de 75 millions de dollars, a été conçu pour soutenir le programme gouvernemental ” Startup Tunisia “, qui a pour objectif de catalyser la création et la croissance de jeunes pousses et de PME numériques et novatrices, tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne.

Ce projet de la BM finance dans sa composante majeure, la souscription de la CDC au Fonds de Fonds dénommé ” ANAVA “, d’une taille cible de 200 millions d’euros, visant à soutenir les besoins financiers et de croissance des startups.

Ce fonds de Fonds sera cofinancé par la Banque Allemande de Développement KfW qui gérera les fonds de l’Union Européenne et de l’Allemagne.

Que vous soyez professionnel de l’investissement, entrepreneur ou organisme actif dans l’écosystème des startups, cet évènement est fait pour vous ! précise Startup Tunisia.

Vous découvrirez l’ensemble des mécanismes de financement et de support à l’écosystème des startups dont chacun pourra bénéficier et qui contribuera à faire de la Tunisie, un pays de Startups au carrefour de la Méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique.

Le lancement du Projet Startups et PME Innovantes, Fonds de Fonds ANAVA et du programme Flywheel se fera dons en Live streaming le 23 mars 2021. Pour assister à l’événement en ligne, vous pouvez vous enregistrer sur le site eventbrite à travers le lien suivant: Lancement du projet Startups et PME Innovantes par Startup Tunisia, opéré par Smart Capital.

