Le film Algérien “Abou Leila” dans les salles de Cinéma de Tunisie dès le 24 mars (B.A. & Synopsis)

Le Long métrage Algérien “Abou Leila” écrit et réalisé par Amin Sidi-Boumédiène avec Slimane Benouari, Lyes Salem, sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 24 mars 2021.

Ce film Thriller/ Policier d’une durée de 2h13, sorti en 2019, et coproduit par l’Algérie, la France et le Qatar a valu à son acteur principale Lyes Salem le Prix du meilleur acteur aux JCC 2019. Ce film algérien qualifié de “Trip solaire et fantasmatique” par le magazine Trois Couleurs, a aussi remporté le prix Nouvelles Vagues au Festival du Film de Séville 2019 et le prix de la critique au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2019.

Synopsis du Film “Abou Leila”:

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un dangereux criminel. La quête semble absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête: éloigner S. de la capitale.

C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confronter à leur propre violence.

B.A. du Film Abou Leila :

Amine Sidi-Boumédiène est réalisateur, scénariste, monteur, producteur et musicien. Il obtient, en 2005, son diplôme en réalisation à Paris au CLCF. Il a produit un certain nombre de courts métrages. Son premier long-métrage, Abou Leila tourné en Algérie a été sélectionné à la 58e Semaine de la Critique à Cannes.

S.B.