Tunisie – Coronavirus: Livraison des vaccins COVAX à la Tunisie, déclaration de Pfizer – BioNTech

Les premières doses du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer-BioNTech fournies à la Tunisie via l’initiative COVAX viennent d’arriver au pays. Pfizer – BioNTech félicitent à l’occasion le gouvernement tunisien, COVAX, l’UNICEF et toutes celles et tous ceux qui ont été impliqués dans cette étape importante.

Nous soutenons entièrement et sommes alignés avec les principes guidant l’initiative COVAX afin que tous les pays puissent avoir un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces. Nous sommes fiers d’être partenaires dans cette mission, lit-on dans le communiqué de Pfizer.

Pfizer et BioNTech se sont engagés à fournir jusqu’à 40 millions de doses à l’initiative COVAX en 2021, vaccins qui seront livrés à plusieurs pays dans toutes les régions du monde. Nous continuerons à travailler étroitement avec COVAX, ses partenaires et les gouvernements dans le but de mettre fin à cette crise sanitaire mondiale.

Tekiano avec Communiqué