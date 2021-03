Attentat du musée du Bardo: La Tunisie commémore le 6e anniversaire de l’attentat du 18 mars

La Tunisie a commémoré, ce jeudi matin, le 6ème anniversaire de l’attentat du 18 mars 2015 survenu au musée du Bardo, au cours d’une cérémonie officielle qui a eu lieu au siège du musée à Tunis.

La cérémonie a été marquée par la présence du chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, du président de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP), Rached Gannouchi et du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et ministre des Affaires Culturelles par Intérim, Habib Ammar.

Plusieurs diplomates des pays qui ont eu des victimes dans l’attentat du Bardo étaient également présents. L’attentat du Bardo avait fait 21 victimes parmi les touristes issus de neuf pays, à savoir 4 italiens, 4 français, 3 japonais, 3 polonais, 2 colombiens, 2 espagnols, 1 britannique, 1 russe et 1 belge.

Le Tunisien Aymen Morjane, agent des forces spéciales de la Brigade antiterroriste, avait également trouvé la mort en ce jour tragique.

A cette occasion, le chef du Gouvernement a déclaré que ” la Tunisie est déterminée à continuer sa guerre contre le terrorisme et l’extrémisme pour les éradiquer complètement”.