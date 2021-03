Match AC Milan vs Manchester United (18 mars 2021) on TV

AC Milan affronte Manchester United jeudi 18 mars 2021 dans le cadre des 8èmes de finale retour de l’Europa League. Le Match AC Milan vs Manchester United se déroule à partir de 21h au stade San Siro en Italie.

C’est un choc footabllistique tant attendu dans le cadre de cette Europa League. Le match aller opposant Manchester United à Match AC Milan vs s’est soldé avec un score nul de 1-1 le 11 mars dernier, ce qui promet un match retour palpitant. A noter le retour de Zlatan Ibrahimovic à AC Milan pour ce match et celui de Paul Pogba du côté de Manchester United.

Vous pouvez regarder le match AC Milan vs Manchester United en direct live à la TV sur beinsports Premium 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 1, Sky Sport Uno et Nitro. Le streaming du match AC Milan vs Manchester United est accessible via beinconnect.

Tekiano