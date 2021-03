Mobile Film Festival Africa à l’IFT les 24 et 25 mars à l’IFT et en ligne

L’Institut français de Tunisie accueillera les 24 et 25 mars 2021 le “Mobile Film Festival Africa” à l’occasion de sa Cérémonie Officielle de remise des Prix de cette première édition panafricaine. Les cinéphiles sont invités à suivre en ligne et sur place ce beau moment de culture, de partage, d’échange autour du cinéma africain.

Au programme du Mobile Film Festival Africa, des débats, des interviews et des projections à l’IFT et en ligne, en présence d’éminentes personnalités du cinéma tunisien et des membres du jury du Festival.

Programme du Mobile Film Festival Africa les 24 et 25 mars 2021:

Mercredi 24 mars : Journée « Cinéma au féminin »

10h00 : Ouverture

10h15 : Défendre la place des femmes sur les plateaux de tournage pour viser la parité ?

Avec Ia présence exceptionnelle de Ismahane Lahmar et d’autres invité.e.s à venir

11h15-11h45 : Pause 11h45 : Des histoires au féminin

14h30 : Cinéma au féminin, quelles sont les spécificités africaines ?

15h30 : Projection des 60 films du Mobile Film Festival #WomenEmpowerment

Découvrez juste ici “Career Path”, Grand Prix International de cette édition féministe bit.ly/CareerPathMFF

17h : Questions/Réponses avec le public

Jeudi 25 mars : Journée « Cinémas d’Afrique »

10h00 : Visions des cinémas d’Afrique de Joël Karekezi, le réalisateur rwandais Etalon d’Or au FESPACO 2019, et le réalisateur phare de Nollywood, Obi Emelonye.

11h00 : Le développement du cinéma en Afrique passe-t-il par le soutien à la jeune création ? Quels sont les outils ? Avec la présence exceptionnelle de Chiraz Laâtiri et Blick Bassy (juré du MFF Africa)

14h00 : Rencontre avec les réalisateurs du Mobile Film Festival d’hier et d’aujourd’hui

Venez à la rencontre de Rami Jarboui, lauréat du Grand Prix International du MFF 2017 qui finalise son film produit par Sarra Ben Hassen et en partie grâce à la bourse de 20.000 € qu’il a gagné, et des réalisateurs tunisiens en sélection officielle pour le Mobile Film Festival Africa.

Les 51 films de la Sélection Officielle sont disponibles en ligne sur tous les réseaux sociaux du Mobile Film Festival :

Site web www.mobilefilmfestival.africa

Chaîne YouTube www.youtube.com/user/Mobilefilmfestival

Page Facebook www.facebook.com/MobileFilmFestivalAfrica

Tous les films sont proposés gratuitement en ligne avec des sous-titres en français, anglais et arabe.

Les riverains à Tunis, pourront accéder à cette édition à l’IFT après inscription. L’entrée est libre et gratuite dans le respect des consignes sanitaires.

Tekiano avec IFT