Concert Fusion Symphonique : Un brassage musical le 24 mars au théâtre de l’opéra de Tunis

C’est un brassage musical interculturel qui sera présenté au public à travers le spectacle “Fusion Symphonique” le 24 mars 2021 au théâtre de l’opéra à la cité de la culture de Tunis. Le concert exposera le fruit d’une rencontre entre l’Académie de l’Orchestre Symphonique Tunisien, les bands de Tunisia 88, Nour et Selim Arjoun, Ala Ben Fguira et Sarah Belabed, avec pour invité d’honneur le violoniste et compositeur Zied Zouari.

Ce spectacle est une fusion intergénérationnelle aux styles variés mais à la teinte unique, entre la musique orchestrale, les mouvances actuelles et la musique transcendante de Zied Zouari.

En compagnie de l’orchestre de l’Académie sous la direction de Fadi Ben Othman, notre invité présente en avant-première quelques-unes de ses compositions qu’il a arrangées pour orchestre. Il est accompagné par Twinlo (Beatbox) ainsi que Tarek & Amine Zouari, ses deux enfants.

Programme du spectacle “Fusion Symphonique” le 24 mars dès 18H :

1-Enty (Band Tunisia 88)

2-Just un two (Band Tunisia 88)

3- A Call For Love (Ala Ben Fguira et Sara Belhadj)

4-El Makina (Band Tunisia 88)

5-El Megdia (Band Tunisia 88)

6-Trab (Nour et Selim Arjoun)

7- Avinu (Zied Zouari)

8- Zaama Thawra (Zied Zouari)

9- Nuages (Zied Zouari)

Les tickets de “Fusion Symphonique” sont en vente aux guichets de la cité de la culture et en ligne sur le site Eazytick.

Tekiano