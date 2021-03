Le cluster “HealthTECH” représente la Tunisie dans le projet européen d’e-santé “BETTEReHEALTH”

Le Cluster Healthtech de Sfax vient d’annoncer son implication au projet européen BETTEReHEALTH « Human, technical and political factors for better coordination and support of e-health in Africa ». Il s’agit d’un projet R&I financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 dont la durée est de deux ans à partir du 1er Janvier 2021.

Le cluster “HealthTECH”, basé au technopôle de Sfax a pour mission essentielle le développement du domaine des technologies de la santé. Le projet “BETTEReHEALTH”, financé par la Commission européenne dans le cadre du programme H2020 et destiné à soutenir le déploiement de l’e-santé dans les pays en voie de développement en Afrique.

Le Cluster Healthtech est une association tunisienne qui exerce à Sfax. Elle collabore avec différents partenaires du réseau de la technologie et de santé pour favoriser une expertise dans ce secteur à l’échelle nationale et internationale. Le Cluster HealthTech vise la création d’un réseau de sociétés, d’université, d’institutions de recherche, de prestataires de services et d’investisseurs dans le domaine des technologies de la santé. Le cluster a pour mission de rassembler des entreprises des secteurs de la technologie, la santé, de la pharmacie, de la biotechnologie, du diagnostic et de la santé d’une manière mutuellement profitable, augmentant ainsi leur valeur ajoutée.

Le projet implique 6 partenaires européens et 5 partenaires africains dont un tunisien: le Cluster Healthtech basé au technopole de Sfax. L’objectif général est de contribuer à une meilleure santé et à des services de soin plus accessibles et plus efficaces dans les pays africains moyennant le déploiement de solutions e-santé.

Ce projet vise à “contribuer à la mise en place de services de santé et de soin de meilleure qualité, plus accessibles et plus efficaces dans les pays africains, en coordonnant et en soutenant le déploiement de solutions e-santé durables”, déclare à la TAP Mohamed Jemaiel, Secrétaire général du Cluster HealthTECH.

BETTEReHEALTH soutient le développement de partenariats stratégiques, à la fois nouveaux et existants, au niveau du continent africain, ainsi qu’entre les acteurs européens et africains de la santé, de la recherche, de l’éducation, des affaires et du gouvernement. Ce réseautage de partenariats et cet échange de connaissances doivent être assurés par quatre hubs régionaux en phase d’être mis en place en Tunisie, au Ghana, en Ethiopie et au Malawi.

En outre, BETTEReHEALTH créera des registres en libre accès contenant des informations sur les politiques et solutions d’e-santé. Les registres seront utilisés pour identifier les meilleures pratiques et fournir des connaissances utiles à la mise en œuvre de l’e-santé.

Le projet permettra d’identifier de manière précise la situation actuelle concernant les solutions d’e-santé mises en œuvre et de mesurer leur efficacité et leur portée avec une analyse critique des politiques et des partenariats existants pour leur mise en œuvre.

Tekiano