Suivez le lancement du 1er satellite Tunisien “Challenge One” samedi 20 mars en direct !

Challenge One, le premier satellite tunisien fabriqué avec des capacités 100% locales composées d’experts tunisiens de la société Telnet, sera officiellement lancé, à partir de la station spatiale de Baïknour au Kazakhstan, par la fusée russe “SOYOUZ-2” samedi 20 mars 2021 à 7h du matin!

Challenge One est un satellite spécialisé dans l’Internet des objets (Internet of Things) et qui utilisera pour la première fois au monde, le protocole LoRa dans les communications spatiales.

L’ambassade de Russie en Tunisie a annoncé sur sa page Facebook que la fusée Soyouz-2, qui mettra le premier satellite tunisien « Challenge One » en orbite, a été installée mercredi 17 mars 2021 sur la rampe de lancement en position verticale.

Le processus d’installation s’est déroulé au cosmodrome de Baïkonour en présence de la délégation de la société Telnet Holding, explique l’ambassade.

C’est le lancement du tout premier équipement de la société tunisienne Telnet Holding qui ambitionne de lancer une trentaine de satellites tunisiens et les faire flotter dans l’espace d’ici 2023.

La société tunisienne Telnet Holding et les sociétés russes SPUTNIX et GK Launch Services ont signé au centre d’innovation de Skolkovo, un protocole d’entente trilatéral, aux termes duquel les parties envisagent de coopérer à la construction de composants de satellites, à leur mise en orbite et à leur déploiement en constellation.

TELNET est un groupe de sociétés tunisien spécialisé dans le conseil dans l’innovation et les hautes technologies. Crée en 1994, TELNET est rapidement devenu leader dans son cœur de métier à l’échelle nationale.

L’ évènement du lancement de la fusée russe Soyuz-2 avec le satellite tunisien Challenge One coïncide avec les célébrations du 65ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance de la Tunisie!

Regardez la diffusion du lancement du satellite tunisien en direct live sur YouTube samedi 20 mars 2021 à partir de 06h15 (heure Tunis) via ce lien

https://www.youtube.com/watch?v=J1nfIV-4_e8. Le Lancement effectif de Challenge One devrait se faire à 07h07 (heure Tunis) si toutes les conditions sont favorables.

