Journées du Théâtre de la Cité à Tunis du 24 au 27 mars 2021 ( Programme)

La deuxième édition des Journées du Théâtre de la Cité est prévue du 24 au 27 mars 2021 à la Cité de la Culture de Tunis. Cette évènement, proposé par le Pôle Théâtre et Arts scéniques de l’Opéra de Tunis, coïncide avec la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année.

Au programme de cette manifestation dédiée au théâtre 6 spectacles et une conférence scientifique “Le théâtre face aux crises”. Ces journées ont été lancées en 2019 par le Pôle Théâtre et Arts scéniques de l’Opéra de Tunis. L’édition de 2020 a été annulée à cause de la pandémie du Coronavirus.

Programme des Journées du Théâtre de la Cité à la cité de la culture de Tunis du 24 au 27 mars 2021:

Mercredi 24 mars à 16h: Pièce “Moujira” de Rhaiim Bahrini

Mercredi 24 mars à 18h30 : “Akab Jwéb” de Mohamed Ali Said

Jeudi 25 mars à 16h : Pièce “conférence des oiseaux”de “Naoufel Azara

Jeudi 25 mars à 18h30 : Pièce “Club de chant” de Cyrine Gannoun

vendredi 26 mars à 16H: Pièce “Le visage et le revers” de Hamadi Mezzi

Samedi 27 mars à 10H : conférence scientifique “Le théâtre face aux crises”

Samedi 27 mars à 18H30 : Pièce “Dernière chance.. l’espoir” de Moncef Sayem

Les billets sont en vente à la cité de la culture de Tunis et en ligne sur le site eazytick.com

