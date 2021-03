La Tunisie en pôle position au 14e Meeting international de Tunis de Para-athlétisme avec 28 médailles et 9 or

La sélection nationale tunisienne a parachevé sa participation au Grand Prix de Tunis 2021 de para-athlétisme, qualificatif pour les Jo de Tokyo, qui s’est déroulé du 14 au 21 mars au stade de Radès, en pôle position du tableau des médailles avec 28 médailles (9 or, 12 argent et 7 bronze).

Les athlètes tunisiens se sont imposés grâce à une légère avance au niveau des médailles d’argent récoltées devant le Maroc (2e) avec 23 médailles (9 or, 8 argent et 6 bronze, tandis que la 3e place est revenue à la Colombie qui aura totalisé 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze).

La France a, quant à elle, terminé 4eme avec 16 médailles (7 or, 6 argent et 3 bronze), devant la Turquie (5eme) avec 14 médailles (7 or, 5 argent et 2 bronze) et l’Algérie (6eme) avec 18 médailles (7 or, 4 argent et 7 bronze).

S’agissant des médailles raflées par les Tunisiens à l’issue de ce 3e jour du meeting, elles s’élèvent à 5 médailles supplémentaires, dont 1 or pour Rouâa Jebali (T12) au 400m et 3 argent décrochées par Sonia Ben Mansour (T38) au 200m, Yosra Ben Jemaa (F34) au lancer du javelot et Raouaa Tlili (F41) au lancer du disque. L’unique médaille de bronze de la journée a été remportée par Ameni Guizani (F36) au lancer du poids.

A noter que cette 3e journée a été marquée par la pulvérisation de deux records mondiaux. Le premier au lancer du disque dans la catégorie F41 par la Marocaine Youssra Karim (35,33 m) et le deuxième au lancer du marteau dans la catégorie (F33) par le Saoudien Heni Nakhli qui a réalisé 31,14m.

