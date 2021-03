Concours de Dictée française de Carthage 2021: Le 28 mars au Musée Archéologique de Carthage

L’Association Tunisienne Patrimoine & Environnement organise, à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, son concours annuel de dictée française, et ce, le dimanche 28 mars 2021 au Musée National Archéologique de Carthage.

Cette grande dictée de l’Association Tunisienne Patrimoine & Environnement qui sera organisée en partenariat avec l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle, la Municipalité de Carthage et Le Musée de Carthage, s’adresse au grand public, passionné d’orthographe ou simple curieux, avec la participation d’élèves d’écoles primaires de la banlieue nord et d’adhérents d’associations de la société civile partenaires et amies.

La Dictée de cette année, sous le thème : «Hannibal : Nous trouverons un chemin ou ferons un», est parrainée par le Chercheur, Editeur et Ecrivain romancier d’expression française, Monsieur Abdelaziz Belkhodja.

Les textes de la dictée sont tirés de son roman «Le Retour de l’Eléphant», paru aux Editions Appolonia en 2003. Le Concours de Dictée est supervisé par le Professeur universitaire agrégé de langue française en qualité de Membre d’Honneur de l’Association Tunisienne Patrimoine et Environnement et Président du Jury du Concours, Monsieur Béchir Ouertani.

Programme du 1er Concours de Dictée française de Carthage 2021:

09h00 : Accueil des Participants, des Invités et des Médias. Inscriptions et mise en place

09h30 : Visite du Musée de Carthage sous la conduite de Monsieur Moez Achour, Conservateur du Musée.

10h00 : Dictée pour Enfants (ouverte aux élèves des classes primaires)

10h30 : Intermède musical ; pause-café;

11h00 : Dictée adulte et publique

11h30 : Fin de la dictée

13h00 : Commentaires et proclamations des Résultats. Remises des Diplômes & Fin du l’événement

Les personnes qui désirent participer au 1er Concours de Dictée française de Carthage 2021 peuvent écrire à l’adresse mail : atpe.tsie@gmail.com . Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez appeler le 24 010 722.

Tekiano