Exposition “States of exception” de Thameur Mejri du 25 mars au 2 Mai 2021

La première exposition institutionnelle de Thameur Mejri en Tunisie intitulée “States of exception” est proposée par la Fondation Kamel Lazaar sous le commissariat de Matthieu Lelièvre, du 25 mars au 2 Mai 2021.

Après l’exposition collective ‘Géographie de l’intime’, entremêlant la mémoire et la poésie, Thameur Mejri choisi pour cette exposition monographique d’explorer la nature même du pouvoir dans le cadre démocratique.

En choisissant comme titre States of Exception, que l’on peut traduire par “états d’exception”, il emprunte au philosophe Giorgio Agamben, une réflexion plus large sur la nature et l’exercice du pouvoir dans l’espace démocratique et interroge la légitimité des formes de gouvernement.

Une monographie de l’artiste sera produite par KLF réunissant les perspectives critiques de Lina Lazaar, Matthieu Lelièvre, l’écrivaine et historienne tunisienne Olfa Youssef et du critique d’art Olivier Rachet.

Le vernissage de l’exposition “States of exception” de Thameur Mejri se fera jeudi 25 mars de 17h à 21h à la station d’Art B7L9 et sera suivi d’une rencontre à 18h30 entre l’artiste et le commissaire de l’exposition.

