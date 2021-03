Etoile du Sahel vs Club Bizertin, Union Monastir vs Club Sfaxien: Où regarder les matchs du 24 mars 2021?

L’étoile du Sahel joue contre le Club Bizertin et club Union Monastirienne s’oppose au Club Sfaxien mercredi 24 mars 2021 dans le cadre des deux matchs en retard comptant pour la 14e journée de la Ligue 1 du football professionnel tunisien.

Les deux matchs Etoile du Sahel vs Club Bizertin, Union Monastir vs Club Sfaxien du 24 mars se déroulent à huis clos). Le match US Monastir – CS Sfaxien est joué à Monastir à 14h00 et est dirigé par l’arbitre Sadok Selmi.

Le match Etoile du Sahel – CA Bizertin est joué à Hammam-Sousse à 14h00 et est dirigé par Mehrez Melki.

Le match Etoile du Sahel vs Club Bizertin sera diffusé en direct live à 14h sur les chaines Watania 1 et Al Kass 1. Streaming match Etoile du Sahel vs Club Bizertin http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

Le match Union Monastir vs Club Sfaxien sera diffusé en direct live à 14h sur la chaine Watania 2. Streaming match Union Monastir vs Club Sfaxien http://www.watania2.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89