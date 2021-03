Manger Bio, phénomène de mode ou nécessité pour préserver notre santé et l’environnement? C’est le thème d’un café scientifique qui sera organisé vendredi 26 mars 2021 De 14h30 à 16h30 à la cité des sciences de Tunis.

Depuis quelques années, nous constatons un vif intérêt pour les produits biologiques et naturels dans le monde et en Tunisie. A l’heure où consommer des produits bio tunisiens est de plus en plus en vogue ceci serait-il le signe d’un retour à un mode de consommation plus responsable qui prend en compte l’impact de ce que nous mangeons sur notre santé et celle de l’environnement ? Ou simplement est-ce un phénomène de mode ?

C’est à ces interrogations, que l’Union Nationale des opérateurs de la filière Bio(UNObio) en collaboration avec l’Association Santé et Environnement (ASE) tenteront d’apporter un éclairage, en plus d’expliquer notre mode de consommation et de production actuels et donner des raisons pour comprendre cette prise de conscience et cette tendance vers un mode de consommation plus durable.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano