Mohamed Mnif nommé PDG de l’Agence Tunisienne d’internet

Mohamed Mnif a été nommé président directeur général de l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI), succédant à Moez Maaref, indique un communiqué publié par l’ATI.

Mohamed Mnif a occupé, auparavant, plusieurs fonctions dont principalement, directeur général du Centre National d’Informatique (CNI), directeur général du Centre (IRSIT) et directeur exécutif revenue assurance et lutte contre la fraude chez Tunisie Télécom.

Le nouveau PDG dispose d’un diplôme d’ingénieur concepteur en informatique de la faculté de Sciences de Tunis ainsi qu’e d’un diplôme d’études approfondies (DEA) et d’un DUES en physique-chimie. Il jouit d’une expérience de plus de 25 ans en matière de technologies de l’information, de systèmes d’informations et de gestion de projets ainsi que de Business intelligence, indique l’ATI.

Mohamed Mnif a été membre des conseils d’administration du CNI et du Centre informatique de la santé. Il a dirigé plusieurs projets en Tunisie et à l’étranger dans les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies de communication, ajoute encore la même source.