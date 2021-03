Tunisie : Appel aux voix féminines pour le lancement d’un premier album Hip Hop au féminin

La Fabrique Art Studio lance avec collaboration avec l’ONG FeMENA lance un appel aux talents et spécialement les voix féminines pour la production leur premier album Hip Hop au féminin afin de célébrer le féminisme et construire un nouveau narratif exempte de toutes formes de discriminations basées sur le genre.

Cet appel à candidature est destiné aux artistes Hip Hop femmes et personnes non binaires; les collectifs Hip Hop féminins et les passionnées d’écriture avec ou sans expérience dans la production, précise la LA FABRIQUE – Coworking Art Studio, un programme lancé par l’association Notre Culture D’abord visant à promouvoir les jeunes artistes musiciens et à soutenir leur création musicale.

La production de l’album HiP HoP se fera après la sélection de 9 projets réalisés par 9 jeunes femmes ou collectifs de hip-hop. Il y aura par la suite la préparation des chansons artistiquement et techniquement par une équipe technique professionnelle dans la production de musique hip-hop puis la production et l’enregistrement de 9 clips dans le studio de Le Fabrique Art Studio.

Les projets produits seront soumis au vote public, les meilleurs projets se produiront sur la scène de FeMENA Fest en Juillet 2021.

Pour participer, les candidats doivent choisir un des 9 tracks disponibles sur la chaine Youtube La Fabrique Art Studio:

Par la suite, les candidates auront à écrire leurs paroles sur leur chanson préférée. Une vidéo avec une présentation en plus de l’enregistrement de la performance artistique sur téléphone doit être envoyé sur Wetransfer avant le 15 Avril 2021 par email :

lafabriqueartstudio@gmail.com ou contact@femena.network

Les meilleures chansons seront distribuées et promues à travers les réseaux de diffusion de La Fabrique à l’échelle nationale et internationale.Tous les droits sont réservés pour la Fabrique Art Studio.

Tekiano