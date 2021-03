Tunisie – météo: Températures en légère hausse

Les températures sont en légère hausse ce mercredi 24 mars 2021 avec quelques nuages passagers sur la plupart des régions Tunisiennes. Ils seront plus abondants sur le nord, et le centre-est, accompagnés de pluies éparses.

Les températures maximales oscilleront entre 13°c et 18°c dans le centre et le nord, et atteindront 11°c dans les hauteurs. Elles varieront entre 17°c et 21°c dans le sud tunisien.

La vitesse des vents connaîtra une baisse. Elle atteindra 30 km/h. Mer un peu agitée mais les activités maritimes demeurent possibles.