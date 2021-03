Sortie de "Deux Républiques, une Tunisie" un ouvrage de l'ancien président Mohamed Ennaceur

La Libye affronte la Tunisie jeudi 25 mars 2021 pour le compte de la 5e journée des qualifications du groupe J à la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021 prévue au Cameroun. Le match Libye vs Tunisie sera joué à 20h00 (HT) sur la pelouse du stade de Benghazi.

La sélection tunisienne de football est arrivée mercredi en fin de matinée, dans la ville Libyenne de Benghazi. Elle est La première équipe reçue sur le territoire libyen depuis l’embargo imposé il y a sept ans sur les terrains de football libyens.

Rappelons que la Tunisie avait assuré sa qualification à la phase finale de la CAN 2021 et occupe la tête du Groupe J avec 10 points, après trois victoires et un nul. La Guinée Equatoriale est deuxième avec 6 points, devant la Tanzanie (4 pts) et la Libye (3 pts).

Vous pouvez regarder le match Libye vs Tunisie en direct live sur les chaines beIN SPORTS 2 FR et beIN SPORTS 4 AR. Le streaming du match Libye vs Tunisie est accessible sur le site beinconnect.

Tekiano