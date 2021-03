Meilleurs Employeurs en Tunisie 2021: Ekuity Capital,STKE, Teleperformance, Ipsen, Mezzo, Pfizer et Armatis certifiés

Les lauréats du programme « Best Places To Work in Tunisia 2021 » sont désormais connus ! Ce programme international de certification des entreprises est organisé depuis 6 ans en Tunisie et Il vise à rendre hommage aux entreprises qui se distinguent par la qualité des politiques et des pratiques RH déployées au sein de leurs organisations.

Malgré le contexte mondial difficile marqué par la pandémie du Covid 19, ces résultats illustrent les diverses actions engagées par plusieurs employeurs en Tunisie pour retenir et fidéliser leurs collaborateurs et les accompagner dans leur développement professionnel tout en assurant la préservation de leur santé.

Selon Monsieur Mohammad Al Nemah, CEO d’Ekuity Capital « Nous sommes extrêmement fiers d’être reconnus comme l’un des meilleurs employeurs de notre secteur d’activité en Tunisie. Cette reconnaissance renforce notre positionnement d’employeur de qualité ainsi que notre engagement envers nos employés, qui représentent notre atout le plus précieux et essentiel ».

Selon Chaker Ouriemi, Directeur General de la STKE (La Société Tuniso-Koweitienne d’El Emar) « Je souhaite par cette occasion rendre hommage à nos employés et leur remercier pour leur confiance et continuel engagement. Nous nous engageons en retour à leur offrir le meilleur environnement de travail en améliorant en permanence nos normes et pratiques ».

Selon Benjamin BOISEAU, Directeur général d’Ipsen Algérie & Tunisie « Bravo à toutes les équipes, qui dans une année où notre vie et nos modes de travail ont été complétement chamboulés, ont sans cesse démontré leur engagement, motivation, agilité pour contribuer sans relâche à notre mission première d’améliorer les vies des patients. C’est une immense joie et fierté de voir que, dans ce contexte, nos collaborateurs et notre culture font la différence et nous permettent de continuer à gravir les marches du meilleur environnement de travail en Afrique du Nord ».

Selon Anissa MSADDEK, Directrice du Site de Tunis « Les Mezzoyens sont ravis aujourd’hui d’apprendre que nous sommes parmi le meilleurs employeurs de la Tunisie pour la 2ème année consécutive ! Cette belle distinction n’est qu’ une concrétisation et une suite logique de l’investissement Mezzo à tous les niveaux pour rendre le quotidien de nos collaborateurs agréable et évolutif. Ce beau Label que nos chers Mezzoyens et Mezzoyennes offrent à leur entreprise, est un encouragement pour continuer à travailler en parfaite symbiose non seulement pour maintenir le cap mais aussi viser encore plus haut !! »

Selon Walid Lakhdar, Directeur général de Pfizer Tunisie : « Aujourd’hui, nous célébrons une réalisation exceptionnelle, Pfizer est certifié comme l’un des «Meilleurs employeurs» en Tunisie. Cette réalisation renforce le sens de Say, Stay, Strive, fondé sur notre vision commune et l’engagement fort de tous les collaborateurs et l’équipe de direction. Nous sommes fiers de l’appropriation par nos collaborateurs de notre culture inclusive, de l’équité, de la confiance et de la transparence et de leur investissement dans nos valeurs. L’excellence pour nous n’est pas un acte, mais une habitude”.

Selon Omar Ben Slimane directeur du site d’Armatis Tunisie : « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été reconnus comme meilleur employeur dans notre secteur en Tunisie. Cette nouvelle distinction à l’échelle internationale conforte notre positionnement en qualité d’employeur de choix et notre volonté de créer un excellent environnement de travail pour nos employés. »

À PROPOS DU PROGRAMME « MEILLEUR EMPLOYEUR EN TUNISIE »

Le programme des Meilleurs Employeurs en Tunisie fait partie du programme international de certification reconnu sous le nom « Best Places To Work » récompensant les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axé sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

Pour en savoir plus, visitez le site web : http://bestplacestoworkfor.org/tunisia

Communiqué