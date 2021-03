Quelle humanité pour demain ? Débats, spectacles & cinéma du 26 mars au 2 avril (Programme)

Des scènes ouvertes aux idées et aux artistes francophones seront proposées à l’Institut français de Tunisie du 26 mars au 2 avril 2021 mais aussi au théâtre El Hamra de Tunis, à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba et à la Cité de la Culture de Tunis, sous le thème “Quelle humanité pour demain ?”.

Au programme de cette manifestation dont le thème est inspiré du titre de l’exposition du peintre sénégalais Abdoulaye Diallodes, des tables rondes, des lectures, des films et des performances faisant intervenir de nombreux artistes et personnalités de Tunisie, du Sénégal, de France, du Burkina Faso, du Canada, du Cameroun, de la RDC, de Belgique et d’autres coopérations francophones en Tunisie.

La manifestation sera inaugurée vendredi 26 mars à l’Institut français de Tunisie par une table ronde “Quelle humanité pour demain ?” réunissant les artistes et écrivains Yamen Manai, Cyrine Gannoun, Paul Laurent Nyobe Lipot, Sammy Baloji, Etienne Minoungou et Maguèye Kassé et une projection de l’exposition « Quelle humanité pour demain ? » d’Abdoulaye Diallo présentée à la Biennale Dak’Art 2018. Un concert inédit sera donné à l’IFT par Alune Wade, Nenad Gajin et Inor Sotolongo.

Programme complet de la manifestation “Quelle humanité pour demain ?” du 26 mars au 2 avril 2021:

L’événement “Quelle humanité pour demain ?” est organisé dans le cadre du mois de la Francophonie et en perspective du Sommet de la Francophonie en novembre 2021 en Tunisie. Il a pour objectif d’illustrer la diversité des expressions artistiques et des voix francophones a été conçue en partenariat avec l’Ambassade du Sénégal et avec le soutien de l’Ambassade du Canada.

