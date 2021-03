Météo INM Tunisie : La nouvelle version de l’app mobile de L’Institut national de la météorologie

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce le lancement d’une nouvelle version de son application mobile “Météo INM Tunisie”, à l’occasion de la journée météorologique mondiale, célébrée le 23 mars de chaque année.

Parmi les nouveautés de l’app mobile “Météo INM Tunisie”, figurent les bulletins météorologiques de mise en garde destinés aux marins et les cartes de vigilance, a indiqué l’INM sur sa page Facebook. Ces deux nouveaux services sont de nature à contribuer à préserver les personnes et les biens contre les risques et catastrophes naturelles, à ajoute la même source.

L’application dédiée à la météo permet d’anticiper les aléas météorologiques ( tempête, orage, …), en alertant l’utilisateur à chaque vigilance déclenchée.

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 مارس 2021، أطلق المعهد الوطني للرصد الجوي نسخة جديدة لتطييقته… Posted by ‎Institut national de la météorologie-Tunisie- المعهد الوطني للرصد الجوي‎ on Friday, March 26, 2021

L’INM avait également procédé à la refonte de son site web devenu plus ergonomique. Il propose de nouveaux services à l’instar de la carte de vigilance météo conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas d’apparition de phénomènes météorologiques dangereux en Tunisie.

La première application Android gratuite de l’INM a été lancée en juillet 2020 et permettait de recevoir quotidiennement les prévisions et les alertes météorologiques instantanément.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version de l’application de l’INM sur play store via ce lien : Météo INM Tunisie

