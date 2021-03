Soirée Astronomique à la Cité des Sciences le 27 mars à l’occasion de l’Equinoxe du printemps

La Cité des Sciences de Tunis organise une soirée Astronomique samedi 27 mars à l’occasion de l’Equinoxe du printemps de 18h00 à 20h30. L’équinoxe est le moment de l’année où le Soleil est précisément à la verticale au-dessus de l’équateur de la Terre.

En ce moment, le Soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest. Au-dessus de l’équateur, le Soleil éclaire les hémisphères nord et sud de façon symétrique sur toute sa trajectoire. Les équinoxes se traduisent par une durée égale entre le jour et de la nuit (12 h). Cette année, l’équinoxe du printemps se produit le 20 mars à 10h37.

A cette occasion, la Cité des Sciences à Tunis organise une soirée astronomique, en partenariat avec la société astronomique de Tunisie, le samedi 27 mars à partir de 18h00, pour expliquer le phénomène des équinoxes et observer la planète Mars et la grande nébuleuse d’Orion.

Au programme : Hormis les ateliers d’observations par les télescopes, il y aura deux conférences l’une sur les équinoxes et l’autre sur la planète Mars et deux ateliers; la classification des étoiles et l’utilisation du logiciel de Stéllarium.

Entrée libre et gratuite