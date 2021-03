Ons Jabeur se qualifie au 3ème tour du Miami Open 2021 (vidéo)

La championne Tunisienne Ons Jabeur, 27e mondiale au classement WTA, a réussi une belle performance lors de son dernier match et s’est qualifiée pour le troisième tour du tournoi Miami Open 2021.

La Tenniswoman tunisienne s’est s’imposée face à l’Espagnole Paula Badosa (71 au classement WTA) en 3 sets (7-6 , 5-7, 7-5) lors du deuxième tour disputé vendredi 26 mars 2021, après un match difficile qui a duré 2H36 dont voici les derniers instants en vidéo:

What. A. Match. 😰@Ons_Jabeur overcomes the heat in Miami to win an extraordinary 2h 36m battle with Badosa, 7-6(6), 5-7, 7-5.#MiamiOpen pic.twitter.com/l4GS8W6QQ5

— wta (@WTA) March 26, 2021