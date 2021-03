Tunisie : 132 détenus participent au Théâtre de l’Espoir

La première session du “Théâtre de l’Espoir” a été clôturée, dimanche, au Centre culturel et Sportif de la Jeunesse d’El Menzah VI à Tunis. Vingt-six 26 pièces de théâtre, des différentes prisons et unités de détention, ont été présentées à cette occasion.

Lors de la distribution des prix aux gagnants parmi les participants à ces spectacles, la ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, a déclaré qu'”un détenu est privé de sa liberté et non de son humanité”. Elle a mis en avant le rôle de l’Etat et du ministère de la Justice dans l’organisation de pareilles manifestations pour mettre en application la réhabilitation dans les prisons.

“Cela a pour objectif de réduire le risque de récidive et améliorer la réinsertion dans la société pour les personnes ayant purgé leurs peines”, a-t-elle expliqué.

Pour sa part, le porte-parole de la Direction générale des Prisons et de la Rééducation, Sofiene Mezghiche, a estimé que le “Théâtre de l’Espoir” s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 42 de la Constitution qui fait mention du droit à la créativité culturelle.

Des activités pareilles, a-t-il dit, œuvrent à faire passer un message clair à la société : un détenu ne devrait pas effectuer une double peine: une en prison et une autre en société.

“Nous œuvrons à travers ces manifestations à garantir la réinsertion des détenus dans la société”, a-t-il souligné.

Selon Mezghiche, 132 détenus ont participé à 26 pièces de théâtre.