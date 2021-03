La BNA “Partenaire Officiel” du CNPT pour les Jeux Paralympiques Tokyo 2021

Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle, une convention de partenariat a été signée entre la BNA et le CNPT le vendredi 26 mars au siège de la banque.

En vertu de cette convention, la BNA est devenue le Partenaire Officiel du Comité National Paralympique Tunisien pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021, une première dans l’histoire du mouvement paralympique tunisien.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche RSE de la BNA certifiée par l’adhésion de la banque au Pacte Mondial des Nations Unies et adoptant le sport comme un outil important pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

Les Jeux Paralympiques est l’événement sportif par excellence pour promouvoir les droits des personnes handicapées : ils apportent des changements de plus en plus importants dans la société, font évoluer notre regard sur l’handicap, montrent le pouvoir de l’esprit humain et de ce qu’il est possible d’accomplir et remplissent une contribution sociétale valorisante.

En apportant son soutien au Comité National Paralympique Tunisien et en valorisant les performances des meilleurs athlètes paralympiques tunisiens, la BNA contribue ainsi à la prise de conscience à l’égard des personnes handicapées en Tunisie et à la promotion des valeurs paralympiques : courage, détermination, inspiration et égalité auxquelles elle s’y rattache.

Les athlètes paralympiques sont les ambassadeurs du changement, source d’inspiration et suscitant l’enthousiasme de tous, leurs performances redéfinissent ce qui est humainement possible.

L’objectif de ce partenariat est d’apporter de la reconnaissance envers les athlètes paralympiques et les événements annuels auxquels ils participent et de leur permettre de relever le défi, de concrétiser leurs rêves et de marquer l’histoire de l’handisport lors des Jeux Paralympiques Tokyo 2021.

“Aux grandes âmes, les grands challenges” ; Les Jeux paralympiques ont leur propre devise “L’esprit, le corps, l’âme”.

Jeux Paralympiques TOKYO 2021 : We have a dream.