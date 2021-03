Le tunisien Sami MOKADDEM, parmi les six finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2021

Lancé en 2019 avec le soutien de l’Institut français, le Prix Orange du Livre en Afrique récompense un roman écrit en français par un écrivain africain, publié par une maison d’édition africaine.

Les livres finalistes choisis par des lecteurs africains

Cinq (5) comités de lecture se sont mobilisés au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et en Tunisie pour sélectionner les meilleurs livres parmi les 74 ouvrages présentés par 44 éditeurs issus de 16 pays d’Afrique. Constitués de lecteurs passionnés, ces comités rassemblent des professionnels – critiques littéraires, universitaires, libraires… – mais aussi des grands lecteurs salariés du groupe Orange dans ces pays.

Ils ont délibéré pour désigner les six romans finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2021 :

Ahmed GASMIA, Les peuples du ciel, éditions Frantz Fanon, Algérie

Ibrahima HANE, L’écume du temps, éditions L’Harmattan Sénégal

Monique ILBOUDO, Carrefour des Veuves, éditions Les lettres Mouchetées, Congo

Davina ITTOO, Misère, éditions L’Atelier des nomades, Maurice

Loubna SERRAJ, Pourvu qu’il soit de bonne humeur, éd La Croisée des Chemins, Maroc

Sami MOKADDEM, Le secret des Barcides, éditions Pop Libris, Tunisie.

Sami MOKADDEM est né en 1982. Expert-comptable, il fuit le monde des chiffres pour l’écriture et publie ses premières nouvelles sur les réseaux sociaux. Le secret des Barcides raconte l’incroyable héritage antique qu’Hannibal Barca a légué à l’humanité. C’est un thriller historique palpitant, qui vient conclure la trilogie de Carthage, dont le premier tome, Dix-neuf, avait obtenu en Tunisie le Prix Comar, section découverte.

Le lauréat sera connu en juin 2021

Les 6 livres finalistes sont désormais entre les mains d’un jury international présidé par Véronique Tadjo. Il désignera le lauréat du 3e Prix Orange du Livre en Afrique fin juin à Tunis.

A propos d’Orange Tunisie

Orange Tunisie compte plus de1200 collaborateurs au service de plus de 4 millions de clients sur quasiment l’ensemble du territoire. Grace à la fois à son savoir-faire et à son innovation technologique, Orange Tunisie a pour ambition de devenir l’opérateur tunisien préféré, tout en maintenant une croissance équilibrée et créatrice de valeur pour tous. Dans cette vision stratégique de croissance partagée, Orange Tunisie a décidé de déployer une démarche d’opérateur responsable, humain et solidaire en mettant la technologie et l’innovation numérique au profit du développement socioéconomique.

Par ailleurs, Orange Tunisie est le :

1 er opérateur alternatif convergent du pays et premier opérateur tunisien primé pour ses efforts en matière de RSE en 2016 à l’échelle internationale par un « Arabia CSR Award » et localement en 2017 par le « Prix UTICA de l’Innovation Sociale ».

1er opérateur en Tunisie certifié « Gender Equality European & International Standard – GEEIS », Iso14001 & Iso/IEC 27001 et signataire du Pacte Mondial des Nations Unies.

Plus d’informations : mecenat@orange.com

https://www.facebook.com/OrangeTN.plus/

www.orange.tn

A propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, aux livres, aux musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ.

« Fondation Orange, la fondation du numérique solidaire »

En savoir plus : fondationorange.com

A propos de l’Institut français

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. La diffusion du livre français dans le monde est un enjeu à la fois culturel, intellectuel et économique. Le pôle Livre et Médiathèques poursuit dans la durée, en collaboration avec le réseau culturel français à l’étranger, les objectifs suivants :

Favoriser les échanges professionnels internationaux, en initiant et soutenant des rencontres thématiques entre éditeurs français et étrangers ou entre professionnels du livre et de l’audiovisuel, pour susciter l’adaptation d’œuvres littéraires françaises à l’écran.

Soutenir la cession de droits et la traduction avec des programmes d’aide à la publication aux éditeurs étrangers qui développent un catalogue de titres traduits du français ou la Fabrique des traducteurs qui contribue à renouveler les générations de traducteurs du français dans le monde.

Accroître la visibilité des auteurs de langue française en favorisant leur mobilité internationale et leur rencontre avec leurs publics étrangers, à travers des programmes de résidences, des opérations de promotion ou l’invitation au sein de manifestations littéraires à fort impact.

En savoir plus : www.institutfrancais.com