Tunisie – Météo: Brouillard dense le matin et températures stables

Les premières heures de la journée seront marquées par un brouillard dense dans les vallées, les forêts, et les zones adjacentes aux barrages, entraînant une baisse de la visibilité horizontale.

Les usagers de la route sont, par conséquent, priés de faire preuve de vigilance, souligne l’Institut National de la Météorologie.

Une fois le brouillard dissipé, le temps sera favorable à l’apparition de quelques nuages sur tout le pays.

Vents faibles à modérés. Leur vitesse ne dépassera pas les 30 km/ h. Mer peu agitée et favorable aux activités maritimes.

Températures stables. Les maximales varieront entre 16°c et 21°c dans les régions côtières du nord et du centre. Elles oscilleront entre 23°c et 29°c dans le reste des régions.